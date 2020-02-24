Завершено расследование дела об убийстве годовалого ребенка — обвиняемому грозит смертная казнь

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства годовалого ребенка.

Как сообщает СК, в сентябре 2019-го сожитель матери ребенка (женщина находилась в больнице), будучи пьяным избил мальчика, «потому что тот плакал».

«Он нанес ему удары руками и ногами в область головы и по различным частям тела. Когда увидел ребенка без признаков жизни, решил скрыть совершенное преступление и тело ребенка в сумке перевез в пустующий дом в Мядельском районе», — отмечает следствие.

Когда мать ребенка вернулась домой, то поинтересовалась у мужчины, где сын. Сожитель ответил, что ребенок находится у знакомых. Однако, когда стало понятно, что мальчика там нет, н рассказал о случившемся.

Обвинение предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью), санкции которой предусматривают наказание вплоть до смертной казни.