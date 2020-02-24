Минэкономики: показатели госпрограммы о малом и среднем предпринимательстве выполнены не будут

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Целевые показатели государственной программы о малом и среднем предпринимательстве выполнены не будут, заявила директор департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок.

Согласно госпрограмме в 2016-2020 годах доля малого и среднего предпринимательства в Беларуси должна была вырасти с 28,3% до 40%, а вклад в общей численности занятых в экономике — с 30,8% до 39,6%.

Однако из отчетов Минэкономики о выполнении промежуточных индикаторов госпрограммы следует, что запланированные показатели отставали от плановых значений.

Так, в 2018 году удельный вес малого и среднего предпринимательства в валовой добавленной стоимости составлял 28,8%, в общей численности занятых — 30,7%. Данные за 2019 год станут известны в августе, уточнила Бабаченок.

«Мы видим, что целевые показатели, которые закладывались в госпрограмму на 2016-2020 годы, не достигнуты и, наверное, по результатам 2020 года при том тренде, который мы видели, выполнены не будут», — сказала представитель Минэкономики, отвечая на вопрос БелаПАН на пресс-конференции в Минске 24 февраля.

Она также сообщила, что министерство собирается подготовить госпрограмму о развитии малого и среднего предпринимательства на следующий период.

«На наш взгляд, целевые показатели госпрограммы есть смысл пересмотреть для того, чтобы они отражали эффективность реализации мероприятий, заложенных в госпрограмме. Вполне возможно, что мы придем к интегральным показателям, которые бы в комплексе обрисовывали ситуацию», — отметила Бабаченок.

По ее словам, Минэкономики вместе с Всемирным банком сейчас определяют такие показатели.


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Бабаченок заявила, что статистика свидетельствуют о развитии в стране предпринимательства. «Согласно оперативной статистике, классический сектор малого и среднего предпринимательства сегодня насчитывает 363,7 тыс. субъектов и за прошлый год их количество увеличилось на 15 тысяч субъектов», — сказала она.

В 2019 году, по словам Бабаченок, субъекты малого и среднего предпринимательства перечислила в бюджет в виде налогов и сборов более 9 млрд рублей — это на 7% больше уровня 2018 года.

«Данные цифры не учитывают категорию субъектов, которые к классическому предпринимательству не относятся. Лиц, которые осуществляют экономическую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, у нас почти 45 тысяч», — добавила директор департамента по предпринимательству Минэкономики.
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Тэги: Минэкономики малый и средний бизнес предпринимательство Персона: Ирина Бабаченок

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