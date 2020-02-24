Два завода ОАО «Белшина» возобновили работу

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Завод массовых шин и завод крупногабаритных шин ОАО «Белшина» возобновили работу после простоя, который начался 17 февраля.

Как сообщил БелаПАН начальник отдела идеологической и социальной работы «Белшины» Юрий Андриевский, оба завода, как и планировалось, начали работу 21 февраля.

Завод сверхкрупногабаритных шин, который также был остановлен 17 февраля, планируется запустить 1 марта.

За время вынужденного простоя рабочим предприятия будет выплачено 2/3 оклада.

Все остальные подразделения ОАО, в том числе механический завод, продолжают работать.

Остановка заводов, ранее сообщал Андриевский, была вызвана плановым ремонтом технологического оборудования, в том числе вулканизационного и сборочного. В то же время он признал, что в последние годы предприятие испытывает проблемы с оборотными средствами. Увеличилась дебиторская и кредиторская задолженности, не хватает средств для закупки сырья.


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Годовых данных о работе «Белшины» пока нет. Согласно финансовой отчетности за девять месяцев прошлого года, выручка ОАО снизилась на 12% — до 509,87 млн рублей. В январе—сентябре предприятие сработало с чистой прибылью в 841 тыс. рублей против 72,7 млн рублей убытка за аналогичный период 2018 года.

Долгосрочные обязательства «Белшины» на конец сентября прошлого года составляли 212 млн рублей. По сравнению с 2018 годом они снизились на 32,56%.
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Тэги: Белшина простой Персона: Юрий Андриевский Город: Бобруйск

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