Могилевчанка скончалась после отдыха в Египте

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В гомельской больнице умерла 47-летняя женщина, которая утром 23 февраля прилетела из Хургады.


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Во время полета у туристки случилась остановка сердца, ее «завели» — на борту оказались медики, — и реанимировали все оставшееся время полета, сообщает TUT.by.

В тяжелом состоянии женщину доставили на скорой прямо с самолета в реанимацию, но спасти ее не удалось.

В 2019 году в Египте умерли 11 белорусских туристов, с конца октября минувшего года на отдыхе и сразу после него умерли уже шесть граждан нашей страны.
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Тэги: отдых в Египте внезапная смерть Город: Хургада

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