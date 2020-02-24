Могилевчанка скончалась после отдыха в Египте
В гомельской больнице умерла 47-летняя женщина, которая утром 23 февраля прилетела из Хургады.
Во время полета у туристки случилась остановка сердца, ее «завели» — на борту оказались медики, — и реанимировали все оставшееся время полета, сообщает
В тяжелом состоянии женщину доставили на скорой прямо с самолета в реанимацию, но спасти ее не удалось.
В 2019 году в Египте умерли 11 белорусских туристов, с конца октября минувшего года на отдыхе и сразу после него умерли уже шесть граждан нашей страны.