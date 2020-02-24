Видеофакт. Двое минчан обкрадывали офисы

Оперативники уголовного розыска с поличным задержали группу лиц, которая на протяжении двух месяцев проникала в офисные помещения и похищала имущество.

По данным ГУВД Мингорисполкома, 38 и 44-летний минчане передвигались на машине, не менее часа изучали обстановку на месте будущей кражи, а обнаруженные камеры видеонаблюдения поднимали с помощью палки вверх.

В помещения они прокникали путем отжатия стеклопакета, либо взлома сердцевины замка. Найденное имущество выносили в сумках. В общей сложности на счету криминального дуэта минимум шесть эпизодов хищений, похищено не менее 15 ноутбуков, мониторы, моноблоки, иная офисная техника.

Оперативники задержали мужчин с поличным после совершения ими очередной кражи на ул. Берестянской. Один из них попытался скрыться, но был задержан бойцами ОМОН.