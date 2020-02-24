Чемпионат Беларуси по футболу откроется 19 марта матчем «Энергетик» — БАТЭ
Стали известны даты и время матчей первого тура высшей лиги чемпионата Беларуси-2020.
Первый поединок сезона пройдет в Минске и начнется в 17 часов. «Студенты» будут играть без лучшего бомбардира прошлого чемпионата Ильи Шкурина, перешедшего в московский ЦСКА. Спустя два часа солигорский «Шахтер» примет жодинское «Торпедо».
Расписание других игр стартового тура:
20 марта
18:00 «Динамо-Брест» — «Смолевичи»
20:00 «Динамо-Минск» — «Рух» (Брест)
21 марта
14:00 «Витебск» — «Городея»
16:00 «Ислочь» — «Неман»
22 марта
14:00 «Слуцк» — «Славия»
16:00 «Белшина» — «Минск»
Календарь игр со 2-го по 10-й туры будет опубликован 16 марта.