Чемпионат Беларуси по футболу откроется 19 марта матчем «Энергетик» — БАТЭ

Стали известны даты и время матчей первого тура высшей лиги чемпионата Беларуси-2020.

Первый поединок сезона пройдет в Минске и начнется в 17 часов. «Студенты» будут играть без лучшего бомбардира прошлого чемпионата Ильи Шкурина, перешедшего в московский ЦСКА. Спустя два часа солигорский «Шахтер» примет жодинское «Торпедо».

Расписание других игр стартового тура:

20 марта

18:00 «Динамо-Брест» — «Смолевичи»

20:00 «Динамо-Минск» — «Рух» (Брест)

21 марта

14:00 «Витебск» — «Городея»

16:00 «Ислочь» — «Неман»

22 марта

14:00 «Слуцк» — «Славия»

16:00 «Белшина» — «Минск»

Календарь игр со 2-го по 10-й туры будет опубликован 16 марта.