Белорусы запустили конкурента российским дискаунтерам «Светофор» и «Доброцен»

Первый магазин сети жестких дискаунтеров «Грошык» откроется 25 февраля в Слониме на улице Брестской, 42А.

Фото: пресс-служба компании

Компания, у истоков которой стоят белорусские бизнесмены c опытом работы в ритейле, планирует потеснить российские сети «Светофор» и «Доброцен», сообщает TUT.by .

Торговая сеть начнет свое развитие с районных центров. Ритейлер рассчитывает охватить региональные города с населением около 50 тысяч человек. После этого «Грошык» может прийти в Минск и областные центры.

На полках обещают товары по низким ценам за счет сокращения издержек: небольшое количество персонала, ограниченный ассортимент, простое оборудование.