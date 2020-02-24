Двое парней избили милиционера в электричке Осиповичи — Минск

Следователи ищут подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.

Источник: СК

По сообщению Следственного комитета, 21-летний сотрудник милиции увидел в тамбуре курящую компанию молодых людей. Хотя в тот день он не находился на службе, но представился, показал служебное удостоверение и сделал замечание. На что парни из этой компании начали оскорблять потерпевшего, а когда все вышли из вагона, двое из них нанесли удары в лицо и толкнули его в спину.

В отношении 22-летнего хулигана возбуждено уголовное дело по статье «насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел». Следователи выясняют личности подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.