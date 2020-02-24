Американский рынок открылся рекордным за полгода обвалом

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Рынок акций США открылся падением вслед за азиатскими торговыми площадками на фоне новых данных о распространении коронавируса.

Американский рынок снизился вслед за падением биржевых индексов Азии и Европы на фоне новых данных о распространении коронавируса, пишет Bloomberg.

Три основных индекса акций США упали примерно на 3%, при этом индекс S&P 500 зафиксировал самое большое падение с августа, снизившись на 3,1%, Nasdaq Composite — 3,9%, а индекс Dow Jones ушел в минус по сравнению с началом года, снизившись на 3,4% и потеряв 1000 пунктов.


Индексы S&P и Nasdaq обновили исторические максимумы

В частности, акции Apple недавно потеряли 3,7%, а Alphabet Inc. — 3,6%, Virgin Galactic и Tesla каждый подешевели примерно на 5%.

«Рынки ненавидят неопределенность, и коронавирус представляет самые неопределенные макро-риски, с которыми сталкивались рынки за последние годы», — отметил Алек Янг, управляющий директор по исследованию мировых рынков в FTSE Russell.

Главной причиной обвала стал резкий рост скорости распространения эпидемии вне Китая. В частности, на рынки повлияла вспышка коронавируса в Италии, где за выходные заболело более 200 человек.
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Тэги: коронавирус рынок акций мировая экономика Персона: Алек Янг Город: Нью-Йорк

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