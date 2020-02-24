Лукашенко поздравил президента Эстонии с Днем независимости

Глава Беларуси отметил положительную динамику диалога между странами, сообщили в его пресс-службе

Лукашенко пожелал Керсти Кальюлайд крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а народу Эстонии — мира и благополучия.

«Наши страны объединяет богатая совместная история, разнообразные хозяйственные и человеческие связи, стремление к построению собственного независимого государства», — говорится в поздравлении.

По слова Лукашенко, положительная динамика, которая наблюдается в белорусско-эстонских отношения в последние годы, — показатель заинтересованности в дальнейшем углублении отношений двух стран в торговой, научно-технической и гуманитарной отраслях.