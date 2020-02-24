Газ для украинцев подешевел почти до четырехлетнего минимума

Цена 3,95 тысячи гривень за тысячу кубометров является самой низкой оптовой ценой «Нафтогаза» для населения с апреля 2016 года.

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 3,95 тысячи гривень за тысячу кубометров, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, говорится в сообщении компании.

Новая цена рассчитана «Нафтогазом» в соответствии с постановлением Кабинета министров от 24 января 2020 года и отражает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи.