Газ для украинцев подешевел почти до четырехлетнего минимума

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Цена 3,95 тысячи гривень за тысячу кубометров является самой низкой оптовой ценой «Нафтогаза» для населения с апреля 2016 года.

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, которым «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 3,95 тысячи гривень за тысячу кубометров, что на 15% меньше, чем в январе 2020 года, говорится в сообщении компании.


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Новая цена рассчитана «Нафтогазом» в соответствии с постановлением Кабинета министров от 24 января 2020 года и отражает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи.

По информации УНІАН, Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.
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Тэги: природный газ Нафтогаз

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