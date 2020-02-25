Фотофакт. Движение трамваев в сторону Зеленого Луга остановилось 25.02.2020 / 09:27 / Общество Просмотров: 576 A- A+ Утром 25 февраля остановилось двиижение трамваев на улице Красной. Источник: агентство «Минск-Новости» «Минсктранс» пока не дал оперативной информации о причине произошедшего. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Минсктранс трамваи Зеленый луг Город: Минск Другие материалы на эту тему: Сколько должен стоить проезд и почему «Минсктрансу» постоянно не хватает денег «Минсктранс» — о тяжелой работе водителей и обновлении автопарка На петицию водителей о «произволе» в «Минсктрансе» готовится ответ Водители рассказали о «произволе» в «Минсктрансе». Теперь на них давят