Фотофакт. Движение трамваев в сторону Зеленого Луга остановилось

/ Общество
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Утром 25 февраля остановилось двиижение трамваев на улице Красной.

Источник: агентство «Минск-Новости»

«Минсктранс» пока не дал оперативной информации о причине произошедшего.
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Тэги: Минсктранс трамваи Зеленый луг Город: Минск

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