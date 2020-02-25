В Москве скончался последний маршал СССР Дмитрий Язов

Уроженец Омщины ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни на 96-м году жизни, сообщили в Минобороны России.

Фото: пресс-служба президента России

Дмитрий Язов родился в 1924 году, окончил Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генштаба. С мая 1987 года по август 1991-го занимал пост министра обороны СССР. Поддержал ГКЧП и отдал приказ о вводе танков в Москву. Впоследствии его арестовали и обвинили в госизмене. В 1994-м Язов был реабилитирован.

В 2019 году Вильнюсский окружной суд заочно приговорил его «за военные преступления и преступления против человечности» к 10 годам лишения свободы по делу о штурме телецентра в январе 1991 года.