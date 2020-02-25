К БелАЭС подключили четвертую из семи высоковольтных линий

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Энергетики включили в работу линию Белорусская АЭС — «Поставы № 2» — четвертую из семи воздушных высоковольтных линий 330 кВ, связывающих распределительное устройство станции с объединенной энергосистемой страны.


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Ранее были включены в работу три высоковольтные линии, соединяющие БелАЭС с подстанциями 330 кВ «Минск Северная», «Сморгонь» и «Поставы № 1», сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Четыре включенные в работу высоковольтные линии — минимальный состав линий электропередачи, необходимый для подключения к энергосистеме первого энергоблока атомной станции.

Энергетикам еще предстоит ввести в работу три высоковольтные линии, которые соединяют БелАЭС с подстанциями 330 кВ «Молодечно», «Россь» и «Столбцы».

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь энергосистема линия электропередачи Город: Поставы

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