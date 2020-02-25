Средняя зарплата в Беларуси в январе снизилась почти на 10%

По данным Национального статистического комитета, средняя номинальная начисленная заработная плата в январе 2020 года составила 1118,1 рубля и снизилась по сравнению с декабрем 2019 года на 120,6 рубля, или на 9,7%.

Как сообщает Белстат, реальная зарплата (с учетом динамики потребительских цен на товары и услуги) в январе 2020 года по сравнению с январем 2019-го увеличилась на 7,9%.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 1589,9 рубля, наименьшая — в Могилевской области (920,4). В Брестской области средняя зарплата составила 949,9 рубля, в Витебской — 947, Гомельской — 991, Гродненской — 947,1 рубля, Минской — 1109,4 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в январе 2020 года она составила 4766,8 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 546,2 рубля. Таким образом, разрыв составил 8,7 раза.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники воздушного транспорта — их средний заработок в январе 2020 года составил 2969,7 рубля (в том числе работников пассажирского транспорта — 3131,4 рубля, грузового — 1405,4 рубля); финансисты и страховщики — 2044; работники нефтепереработки — 1967,7; горнодобывающей промышленности — 1807,9; химической промышленности — 1779,1; телекоммуникационной отрасли — 1747,6; инженеры-проектировщики — 1707,7; работники головных организаций — 1562,9; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1594,5; ученые — 1453; оптовики — 1423,6; геологи и картографы — 1339,5 рубля.

Низкая зарплата у творческих и социальных работников — соответственно 675,9 и 660,8 рубля, работников библиотек, музеев, архивов — 645,5 рубля.

Средняя январская зарплата работников транспортной сферы составила 1148 рублей, промышленности — 1148,2 рубля, строительства — 1203,6 рубля, розничной торговли — 947,4 рубля, здравоохранения — 979,3 рубля, образования — 804,2 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 807 рублей.