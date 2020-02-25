Эдуард Дубенецкий скончался от инфаркта

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Белорусский историк, культуролог и поэт Эдуард Дубенецкий умер 25 февраля на 54-м году жизни, сообщил Союз белорусских писателей.

Фото: facebook.com/edward.dubianetski

Эдуард Дубенецкий родился в 1966 году в Ганцевичском районе, окончил БГУ, работал в нем же, а также в Скориновском центре и БГПУ.

Написал энциклопедические справочники «Сусветная культура: Ад старажытнасці да нашых дзён» и «Культуралогія», книги поэзии «Душы маёй няскончаны палёт» и «Покліч самотнага неба», более сотни научных публикаций.
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Тэги: Союз писателей Беларуси поэт Персона: Эдуард Дубенецкий

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