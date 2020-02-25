Обвиняемый в покушении на бизнесмена в Болгарии офицер ГРУ оказался действующим дипломатом

Один из троих сотрудников российской военной разведки, которых в Болгарии обвиняют в покушении на убийство Емельяна Гебрева, является сотрудником представительства России при ВТО в Женеве.

Георгий Горшков (настоящее имя Егор Гордиенко) является действующим дипломатов РФ

Об этом говорится в совместном расследовании группы Bellingcat, швейцарского сайта Tamedia и российского The Insider.

Как выяснили журналисты, недавно он был объявлен в розыск под именем Георгий Горшков, однако в действительности его имя — Егор Гордиенко. Он имеет дипломатический ранг третьего секретаря и, помимо попытки отравления Гебрева, участвовал в других операциях ГРУ за рубежом. В частности, он сотрудничал с подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

По данным журналистов, человек с паспортом на имя Горшкова был в Болгарии вместе с Денисом Сергеевым (он же «Сергей Федотов») в апреле и мае 2015 года — в те дни, когда дважды предпринимались попытки покушения на Гебрева (он выжил после двух отравлений). В действительности с паспортом на имя Горшкова за границу в 2010—2015 годах ездил Егор Гордиенко.

Кроме того, как говорится в расследовании, он участвовал в аннексии Крыма, а в 2014 году получил квартиру в том же доме, что и Александр Мишкин — один из подозреваемых в отравлении Скрипалей.