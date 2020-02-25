Лукашенко: я не терплю, когда начальник за собой тащит тех, с кем он где-то работал

Президент Беларуси требует при назначениях на руководящие посты в государственных органах исходить из принципа неприемлемости круговой поруки.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Вы же знаете, что я не терплю, когда начальник идет и за собой тащит тех, с кем он где-то работал. Так не должно быть. Давайте людей назначать — профессионалов или со стороны. Чтобы не было круговой поруки», — сказал Александр Лукашенко 25 февраля во время назначения первых заместителей руководителей Министерства внутренних дел и Комитета госбезопасности.

Назначая на должность первого заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича, Лукашенко уточнил у главы МВД Юрия Караева, предлагал ли тот на этот пост кого-то из внутренних войск, которые Караев возглавлял до назначения министром.

«Я не подозреваю в чем-то. Но у меня сразу вопрос: неужели только во внутренних войсках есть кадры? Потому что министр пришел из внутренних войск», — заметил Лукашенко.

По словам Караева, на должность первого замминистра он предлагал только кандидатуру Казакевича, который руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции.

Лукашенко пояснил, что должности первого заместителя в КГБ и МВД имеют особую значимость, так как при необходимости эти люди должны будут возгласить ведомство.

«Они должны за вами идти. И самый лучший вариант, если первый заместитель или кто-то из заместителей возглавляет министерство. Вот что для меня очень важно. Чтобы вы понимали, что ваши первые заместители, если вдруг вас по должности передвинут на другое место, должны возглавить ведомство», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что не против выдвижения перспективных людей, их продвижения по карьерной лестнице, но «кадры должны обновляться», нельзя «тащить за собой шлейф тех людей, с которыми когда-то служил».