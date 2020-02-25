Рубль упал ко всем основным валютам. Доллар на новом максимуме

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Белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам на торгах БВФБ во вторник, 25 февраля.

Три иностранные валюты завершили свои сессии со следующими показателями:

  • евро — 2,4176 белорусского рубля (+0,0111 пункта);
  • российский рубль — 3,4241 белорусского рубля (+0,0052 пункта);
  • доллар — 2,2268 белорусского рубля (+0,0022 пункта).

Курс доллара в Беларуси установил новый рекорд. Что происходит?

Курс доллара демонстрирует максимальные значения третьи торги подряд.

Напомним, в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.

Ранее Naviny.by писали, что с четвертого февраля вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.

По прогнозам Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар, таким образом, среднегодовой курс доллара может вырасти примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.
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