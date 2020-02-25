Рубль упал ко всем основным валютам. Доллар на новом максимуме
Белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам на торгах БВФБ во вторник, 25 февраля.
Три иностранные валюты завершили свои сессии со следующими показателями:
- евро — 2,4176 белорусского рубля (+0,0111 пункта);
- российский рубль — 3,4241 белорусского рубля (+0,0052 пункта);
- доллар — 2,2268 белорусского рубля (+0,0022 пункта).
Курс доллара демонстрирует максимальные значения третьи торги подряд.
Напомним, в январе средний курс наличного доллара в январе увеличился на 1,29%, а официальный вырос на 1,62%.
Ранее Naviny.by писали, что с четвертого февраля вступили в силу новые правила при провозе через таможенную границу Евразийского союза валюты.
По прогнозам Исследовательского центра ИПМ, в 2020 году среднегодовой курс составит 2,31 рубля за доллар, таким образом, среднегодовой курс доллара может вырасти примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.