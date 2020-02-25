Минск купит еще 150 троллейбусов с увеличенным автономным ходом

В 2020 году для Минска планируется закупить 150 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые способны следовать без контакта с электрической сетью около 15 км.

Эта техники будет использоваться на новых маршрутах, для продления уже действующих, а также для замены автобусных маршрутов.

«В первую очередь в планах восстановить работу троллейбусного маршрута № 1 Зеленый Луг — станция метро “Московская”. Сейчас он обслуживается автобусным маршрутом № 921 — уже шесть лет практически, с 2014 года, когда закрыли автовокзал “Московский”. Также планируется троллейбусный маршрут № 62 продлить от микрорайона Уручье до Копища, где интенсивно идет жилая застройка», — рассказал заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок предприятия «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский.

Ранее для столицы было приобретено 70 троллейбусов с автономным ходом. Шесть из них сейчас обкатывают на маршруте № 44 Бобруйская — ДС «Запад-3», отмечает БелаПАН .

Косинский отметил, что модели троллейбусов с увеличенной автономностью хода позволяют транспортникам «мобильнее менять маршрутную сеть».