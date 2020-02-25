Грабовского за хамскую выходку лишили хоккея

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За некрасивую, а в сети некоторые болельщики даже назвали ее хамской, выходку в конце поединка с «Ак Барсом», который минское «Динамо» проиграло 4:5, помощника главного тренера «зубров» Михаила Грабовского дисквалифицировали.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Как сообщили в Спортивно-дисциплинарном комитете Континентальной хоккейной лиги — он наказан согласно п.2.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента на один матч и штраф.

Напомним, в сезоне 2020/2021 КХЛ подопечным Кржйга Вудкрофта осталось провести всего два матча. Оба пройдут на домашней арене. Сегодня минчане встретятся с «Локомотивом», а завершат регулярный чемпионат поединком с московскими одноклубниками (27.02.).
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Михаил Грабовский

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