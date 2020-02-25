В Минске «куб жизни» спас женщину, спрыгнувшую с восьмого этажа

Сегодня в первой половине дня специальная пневматическая подушка спасла жизнь 36-летней минчанке.

Фото МЧС

Как сообщили в МЧС, сигнал в дежурную часть поступил в 11:13. Звонивший сообщил, что в одном из многоквартирных домов по улице Неманской на восьмом этаже в окне стоит женщина.

По сигналу на место вызова прибыли экстренные службы. Бойцы МЧС сразу начали раскрывать под окном «куб жизни». Женщина, заметив внизу суету, вернулась в комнату и закрыла окно, а через короткое время вновь открыла его и бросилась вниз.

К счастью, все обошлось, как говорится, малой кровью. Женщина была передана на руки медикам. Предварительный диагноз — черепно-мозговая травма.