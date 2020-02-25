Соболенко вышла в третий круг турнира в Дохе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13-й номер мирового рейтинга) вышла в третий круг крупного турнира в Дохе (Катар).

25 февраля в матче второго круга Соболенко обыграла Анетт Контавейт (22) из Эстонии — 7:5, 2:6, 7:5. Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Первый круг «посеянная» под девятым номером Соболенко пропускала. А в третьем раунде ее соперницей будет победительница матча Мария Саккари (Греция, 20) — Тереза Мартинцова (Чехия, 157).

На турнире в Дохе Соболенко также выступает в парном разряде, где ее партнершей стала Элизе Мертенс из Бельгии. Свой первый матч они сыграют сегодня.