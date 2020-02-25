«Белорусы любят посещать Львов, поэтому надо сделать эти поездки комфортными»

Руководство Белорусской железной дороги строит планы по расширению сообщения с Украиной.

Львов / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщил на пресс-кнференции в Минске первый замначальника пассажирской службы БЖД Александр Дрожжа, в настоящее время белорусская сторона «активно работает с Украиной над расширением сети».

В частности, рассказал он, рассматривается вопрос назначения либо поезда, либо беспересадочных вагонов, которые будут следовать из Витебска в Белгород-Днестровский.

Также БЖД хотела бы расширить сообщения до Львова путем организации паритетного движения: «Сегодня у нас во Львов ходит один поезд белорусского формирования. Украина пока не идет нам навстречу, но мы работаем над тем, чтобы появился еще один поезд. Белорусы любят посещать Львов, поэтому мы работаем над тем, чтобы люди могли туда добираться быстро и комфортно».

Всего в настоящее время в направлении Украины курсирует пять поездов БЖД, в том числе в Киев, Одессу, Львов, Запорожье.