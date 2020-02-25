Лукашенко определился, как надо развивать АПК Витебщины

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Александр Лукашенко 25 февраля подписал указ № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области».

Документ принят в целях «наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции и загрузки производственных мощностей».


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В связи с этим Витебскому облисполкому предоставлено право по согласованию с правительством «формировать сырьевые зоны и агропромышленные объединения с участием организаций, осуществляющих деятельность по переработке и производству сельскохозяйственной продукции».

В свою очередь организации, включенные в сырьевую зону, «будут проводить единую производственную, финансовую учетную политику».

В указе также предусмотрены механизмы урегулирования финансовых отношений между субъектами хозяйствования Витебской области (реструктуризация обязательств между предприятиями и их кредиторами).

Кроме того, документ содержит ряд мер, направленных на закрепление кадров на селе, в том числе поддержку молодых специалистов, отмечает пресс-служба главы государства.


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На совещании 28 января в Минске по проблемам агропромышленного комплекса Витебской области Александр Лукашенко потребовал наладить эффективную работу предприятий АПК, заявив, что списания долгов для них не будет.

«Речи о списании долгов быть не может, — заявил Лукашенко. — Долг платежом красен. Верните долги. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха».

По его словам, все работники предприятий АПК Витебской области, от рядовых сотрудников до руководителей, «должны встряхнуться, трудиться с максимальным напряжением». «Предупредите их, что если государство сделает соответствующие шаги им навстречу, то им придется работать с утра до ночи, чтобы не только вернуть долги, которые у них накоплены, но и вывести свои предприятия на безубыточную работу», — сказал Лукашенко.


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Глава государства добавил, что, ориентируя людей на интенсивную работу, «необходимо в безусловном порядке обеспечить им достойную заработную плату».

«Людей, конечно, надо заставить работать в Витебской области, как и в других областях, — тех, кто еще не понял, что надо напрягаться и работать. Но надо не забывать, что, если вы напрягаете людей, вы им вовремя должны платить нормальную заработную плату. Как эта проблема решается в ваших планах? Чем рассчитываете не только удержать людей на селе, но и привлекать новых, высококлассных, специалистов?» — поинтересовался Лукашенко.

Он повторил свое требование о том, что сельское хозяйство Витебской области надо «существенно модернизировать».


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«Модернизация должна быть по главному направлению: что будем возделывать в Витебской области — зоне не просто рискованного, а критического земледелия?» — отметил глава государства. С учетом особенностей региона во многих районах неэффективно, например, возделывание кукурузы на зерно, других культур, поэтому концентрироваться необходимо на производстве молока и мяса, считает Лукашенко.

«Главное, что сделано правильно в Витебской области, — мы пошли от потребностей, переработчиков, — сказал Лукашенко. — Включили в холдинги колхозы и совхозы. Пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. Если они не понимают сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать перерабатывающим предприятиям, и пусть выполняют. Планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги».

По мнению официального лидера, для предприятий АПК региона нужны конкретные программы развития.
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Тэги: АПК Персона: Александр Лукашенко

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