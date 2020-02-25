Российские компании подали заявки на поставки нефти в Беларусь

Несколько российских нефтяных компаний подали заявки на поставки нефти на белорусские НПЗ в марте, сообщил БелаПАН пресс-секретарь ПАО «Транснефть» Игорь Демин.

«В соответствии с действующим экспортным графиком «Транснефть» приняла от нескольких нефтяных компаний заявки на март для поставки нефти на белорусские НПЗ. Принятием этих заявок «Транснефть» подтвердила технические возможности по прокачке нефти. Прокачка сможет начаться после оформления маршрутных поручений», — сказал Демин.

Поставщиков и объемы нефти он назвать отказался.

С начала 2020 года белорусские НПЗ работают без долгосрочных контрактов на поставки нефти из России. Единственным поставщиком являются нефтяные компании группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева. В январе они поставили в Беларусь 500 тысяч тонн нефти, в феврале планировали поставить 450 тысяч тонн. Этого хватает для работы НПЗ на минимальной загрузке.

21 февраля состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. После беседы Лукашенко сообщил, что Владимир Путин сделал «неожиданное предложение» по развязке нефтяного спора — обещал компенсировать потери Беларуси от налогового маневра. Кроме того, сказал Лукашенко, Россия готова сохранить для Беларуси «финансовый уровень по нефти прошлого года».