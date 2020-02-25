Фотофакт. На МКАД вновь произошла крупная авария

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Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня на Минской кольцевой автодороге.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, на внутреннем кольце столкнулись сразу четыре авто — «Ниссана», «БМВ», «Пежо» и «Лексуса».

Отмечается, что водитель «Ниссана» стал тормозить, учитывая интенсивность движения транспортного потока. Буквально сразу же он «почувствовал поочередные удары в заднюю часть автомобиля».

В результате столкновения «БMВ» лег на левый бок. Пассажир «Пежо» доставлена в больницу для осмотра. По мнению ГАИ, к аварии привело несоблюдение дистанции. Из-за ДТП было затруднено движение на 37-м км МКАД.

 

Фото УГАИ Минска
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Тэги: МКАД ДТП Город: Минск

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