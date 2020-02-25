Белорусы стали чаще жаловаться на работу учреждений здравоохранения

Министр здравоохранения Владимир Караник признался, что в 2019-м число жалоб на работу учреждений здравоохранения в вышестоящие инстанции, в том числе Минздрав, по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 21%.

Как сообщил лава ведомства, «сегодняшний пациент имеет широкий доступ к медицинской информации, для него характерно свое понимание проблемы здоровья, знания из интернет-источников, склонность к самолечению, повышенный интерес к парамедицине. Пациент стал более образованным и более требовательным. К сожалению, мы это не учитываем. И как следствие число обращений растет».

По его словам, также на 12% выросло количество обращений в Минздрав из вышестоящих органов госуправления, СМИ и других инстанций, почти на треть увеличилось число повторных обращений.

«Одна из причин этого — некачественное рассмотрение или рассмотрение не в полном объеме ситуаций на местах. Формальные отписки, обжалования ответов Минздрава и так далее», — сказал Караник на итоговой коллегии министерства 25 февраля.

Как отмечается, в структуре жалоб граждан треть составляют обращения по вопросам оказания медицинской помощи. Из них на недостатки организаций здравоохранения указывают 17% обратившихся.

«К обращениям граждан надо подходить дифференцированно, не по шаблону, тогда их будет значительно меньше, — подчеркнул глава Минздрава. — Они не исчезнут совсем, я понимаю, что есть хронические жалобщики, но есть повторные обращения, обусловленные нашей некачественной работой. Поэтому всем нужно усвоить, что отсутствие обоснованных жалоб пациента — это показатель качества работы как отрасли в целом, так и отдельного учреждения здравоохранения».

По статистике Минздрава, в минувшем году на:

25,8% выросло количество жалоб по вопросам организации медэкспертизы и реабилитации;

в два раза — по вопросам психиатрии;

более чем в 5 раз — по вопросам наркологической помощи;

боле чем в 3 раза — на работу стоматологической службы;

в 4 раза — на акушерско-гинекологическую помощь.

Вместе с тем, подчеркнул министр, на 18% выросло и количество благодарностей.