Беларусь уже в марте может получить нефть из Украины

По словам заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова, поставки нефти на белорусские НПЗ из Украины начнутся в марте.

Как сообщил топ-менеджер 25 февраля в Минске узкому кругу журналистов, поставки по нефтепроводу Одесса — Броды «начнутся в ближайшее время, в марте. Объем — несколько танкеров», — цитирует слова Сизова ТАСС .

Белорусские НПЗ, отметил Сизов, на данный момент работают на половину своей мощности, за два первых месяца текущего года планируют переработать около 1,8 млн тонн нефти, которая поставляется как с моря, так и трубопроводным транспортом из РФ.

«Также мы привлекаем ресурсы нефти, которые поставляются по железной дороге. И белорусская нефть, которая сейчас добывается, вовлекается в переработку», — сказал Сизов.

Готовность Украины осуществлять транзит нефти на белорусские НПЗ на минувшей неделе подтвердил БелаПАН посол этой страны Игорь Кизим. Он пояснил, что поставки могут пройти и по трубопроводу Одесса — Броды, и железнодорожным транспортом.

«Опять-таки, вопрос, откуда и в каких объемах, и дальше вопросы технические. Это все зависит от белорусской стороны. То, что мы изъявили готовность, это факт, мы готовы, и у нас есть возможности», — добавил дипломат.