Беларусь уже в марте может получить нефть из Украины
По словам заместителя главы государственного концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова, поставки нефти на белорусские НПЗ из Украины начнутся в марте.
Как сообщил топ-менеджер 25 февраля в Минске узкому кругу журналистов, поставки по нефтепроводу Одесса — Броды «начнутся в ближайшее время, в марте. Объем — несколько танкеров», — цитирует слова Сизова
Белорусские НПЗ, отметил Сизов, на данный момент работают на половину своей мощности, за два первых месяца текущего года планируют переработать около 1,8 млн тонн нефти, которая поставляется как с моря, так и трубопроводным транспортом из РФ.
«Также мы привлекаем ресурсы нефти, которые поставляются по железной дороге. И белорусская нефть, которая сейчас добывается, вовлекается в переработку», — сказал Сизов.
Готовность Украины осуществлять транзит нефти на белорусские НПЗ на минувшей неделе подтвердил БелаПАН посол этой страны Игорь Кизим. Он пояснил, что поставки могут пройти и по трубопроводу Одесса — Броды, и железнодорожным транспортом.
«Опять-таки, вопрос, откуда и в каких объемах, и дальше вопросы технические. Это все зависит от белорусской стороны. То, что мы изъявили готовность, это факт, мы готовы, и у нас есть возможности», — добавил дипломат.