УЕФА может отменить чемпионат Европы 2020 года

Союз европейских футбольных ассоциаций не исключает, что может отменить чемпионат Европы 2020 года.

Фото с сайта УЕФА

Как заявил вице-президент УЕФА Микеле Ува в комментарии Rai Radio 1 Sport, континентальное первенство, а также другие турниры, которые проходят под эгидой союза, могут быть отменены или перенесены в случае дальнейшего распространения коронавируса COVID-19.

В настоящее время, отметил футбольный функционер, УЕФА пристально следит за ситуацией, ждет и следит за развитием ситуации.

«Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Они прервутся лишь в том случае, если ситуация ухудшится», — заявил Увa.

Впервые в 60-летней истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту.

Матчи турнира примут 12 городов.

Три матча группового этапа, матч 1/8 финала, полуфиналы и финал примет «Уэмбли» (Лондон).

Три матча группового этапа, один четвертьфинал пройдут на следующих стадионах: «Олимпийский» (Баку), «Арена Мюнхен», «Олимпико» (Рим), «Санкт-Петербург».

Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала примут: «Йохан Кройфф Арена» (Амстердам), «Сан-Мамес» (Бильбао), «Арена Националэ» (Бухарест), «Ференц Пушкаш» (Будапешт), «Паркен» (Копенгаген), «Дублин Арена», «Хэмпден Парк» (Глазго).

Напомним, национальная сборная Беларуси в рамках плей-офф Лиги наций 26 марта в Тбилиси сразится с грузинами (победитель этого противостояния 31 марта разыграет на своем поле путевку на ЧЕ-2020 с сильнейшим пары Македония — Косово).