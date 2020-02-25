ЧП в минском метро: человек упал на рельсы
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В минском метро произошло очередное ЧП (на этот раз — на станции «Площадь Победы»).
Как сообщает
Эта информация подтверждена в официальном микроблоге «подземки»: «В 19:23 на станции «Площадь Победы» произошел инцидент с пассажиром».
Как отмечается, из-за происшествия было прервано движение на первой линии метрополитена.
Реакция машиниста, который экстренно затормозил, фактически спасла человека от неминуемой гибели.
«В 19:30 пассажир был поднят на платформу. В 19:36 подано напряжение на контактный рельс. Движение поездов восстанавливается», — говорится в сообщении.
О состоянии здоровья упавшего на рельсы не сообщается.