ЧП в минском метро: человек упал на рельсы

/ Происшествия
Просмотров: 124

В минском метро произошло очередное ЧП (на этот раз — на станции «Площадь Победы»).

Как сообщает БелаПАН, со ссылкой на своих читателей, «человек упал на рельсы».


Шесть станций минского метро закроют на неделю

Эта информация подтверждена в официальном микроблоге «подземки»: «В 19:23 на станции «Площадь Победы» произошел инцидент с пассажиром».

Как отмечается, из-за происшествия было прервано движение на первой линии метрополитена.

Реакция машиниста, который экстренно затормозил, фактически спасла человека от неминуемой гибели.

«В 19:30 пассажир был поднят на платформу. В 19:36 подано напряжение на контактный рельс. Движение поездов восстанавливается», — говорится в сообщении.

О состоянии здоровья упавшего на рельсы не сообщается.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: минское метро упал на рельсы Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Как строится станция «Юбилейная площадь» третьей линии минского метро

Как строится станция «Юбилейная площадь» третьей линии минского метро

velcom | A1 обеспечил связью все тоннели минского метро

velcom | A1 обеспечил связью все тоннели минского метро

Новые поезда для минского метро: как они выглядят и когда выйдут на линию

Новые поезда для минского метро: как они выглядят и когда выйдут на линию

Как выглядят и чем оборудованы новые поезда для минского метро

Как выглядят и чем оборудованы новые поезда для минского метро