ЧП в минском метро: человек упал на рельсы

В минском метро произошло очередное ЧП (на этот раз — на станции «Площадь Победы»).

Как сообщает БелаПАН , со ссылкой на своих читателей, «человек упал на рельсы».

Эта информация подтверждена в официальном микроблоге «подземки»: «В 19:23 на станции «Площадь Победы» произошел инцидент с пассажиром».

Как отмечается, из-за происшествия было прервано движение на первой линии метрополитена.

Реакция машиниста, который экстренно затормозил, фактически спасла человека от неминуемой гибели.

«В 19:30 пассажир был поднят на платформу. В 19:36 подано напряжение на контактный рельс. Движение поездов восстанавливается», — говорится в сообщении.

О состоянии здоровья упавшего на рельсы не сообщается.