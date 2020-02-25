Минское «Динамо» проиграло дома «Локомотиву»

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Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в предпоследнем своем поединке в регулярном чемпионате сезона 2019/2020.

Минчане уступили ярославцам — 3:5 (1:2, 0:0, 2:3).

Голевые события на льду развивались следующим образом:

0:1 — Накладал (05:49);

1:1 — Павлович (17:04);

1:2 — Кудрявцев (19:45);

1:3 — Денисенко (41:05);

2:3 — Спунер (45:34);

2:4 — Дарьин (48:42);

3:4 — Эллиотт (52:26);

3:5 — Ильенко (58:48-п.в.).

Таким образом, минчане, несмотря на результат последнего матча («зубры» 27.02. проведут дома поединок с московскими одноклубниками), займут последнее, 24-е место, в регулярном чемпионате.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Город: Минск

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