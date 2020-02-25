Минское «Динамо» проиграло дома «Локомотиву»
Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в предпоследнем своем поединке в регулярном чемпионате сезона 2019/2020.
Минчане уступили ярославцам — 3:5 (1:2, 0:0, 2:3).
Голевые события на льду развивались следующим образом:
0:1 — Накладал (05:49);
1:1 — Павлович (17:04);
1:2 — Кудрявцев (19:45);
1:3 — Денисенко (41:05);
2:3 — Спунер (45:34);
2:4 — Дарьин (48:42);
3:4 — Эллиотт (52:26);
3:5 — Ильенко (58:48-п.в.).
Таким образом, минчане, несмотря на результат последнего матча («зубры» 27.02. проведут дома поединок с московскими одноклубниками), займут последнее, 24-е место, в регулярном чемпионате.