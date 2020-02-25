В белорусской промышленности вновь склады трещат по швам

По данным Белстата, по итогам января в Беларуси отмечен значительный рост запасов готовой продукции в промышленности.

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Так, соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства в январе составило 82,2% против 64,2% в январе 2019-го и 66,3% в декабре 2019 года.

Таким образом, за год рост составил 18 процентных пунктов, за месяц — 15,9 процентного пункта.

В денежном выражении за первый месяц 2020 года запасы готовой продукции на складах белорусских промышленных предприятий увеличились на 501,1 млн рублей и на 1 февраля составили 5 млрд 635,5 млн рублей.

По сравнению с 1 января запасы выросли в денежном выражении на 9,8%.

По итогам прошлого месяца наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области (133,6% среднемесячного объема производства). Затем следуют Минск (101,2%), Гродненская (87,7%), Могилевская (76,1%), Брестская (75,1%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (54,6%) и Гомельской (48,6%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 февраля 2020 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,8 раза превысили среднемесячный объем производства), вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 2,8 раза), машин и оборудования (в 2,3 раза), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (в 2 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 55,7% (на 1 февраля 2019 года — 8,1%), в обрабатывающей — 98% (76,5%), в том числе в пищевой промышленности — 71,3% (63,1%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 100,8% (109,7%).

В металлургическом производстве этот показатель на 1 февраля 2020 года составил 39,3% (34,7%), в производстве электрооборудования — 97,8% (66,4%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 122% (105,8%), транспортных средств и оборудования — 122,3% (109,7%), химических продуктов — 82,5% (52,4%), нефтепереработке — 11,5% (9,6%).

Независимые эксперты в комментарии БелаПАН ранее отмечали, что рост складских запасов в промышленности связан с выпуском неконкурентоспособной продукции и падением спроса на внешних рынках.