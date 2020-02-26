В Беларуси упали пенсии

В январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года реальный размер пенсий (с учетом инфляции) снизился на 0,9%, за последние 12 месяцев — вырос на 8,1%.

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По информации Белстата, в январе 2019-го реальный размер пенсий снизился также на 0,9% к предыдущему месяцу, в феврале — на 1,1%, марте — на 0,4%, апреле — на 0,04%. В мае он вырос на 5,8%, в июне — на 0,1%. В июле размер пенсий уменьшился на 0,2%, в августе — вырос на 6,9%. В сентябре он снизился на 0,5%, в октябре — также на 0,5%, в ноябре — на 0,3%, в декабре — на 0,6%.

В органах по труду, занятости и социальной защите в январе 2020-го на учете состояло 2 млн 531,9 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 431,3 рубля, что в 2,4 раза превысило официальный бюджет прожиточного минимума для этой категории населения и достигло 38,6% средней зарплаты.

Средний размер пенсии по возрасту в декабре 2019 года составил 445,9 рубля (так же, как и в декабре), по инвалидности — 388,3 рубля (без изменений), по случаю потери кормильца — 291,4 (без изменений), социальной пенсии — 215 (-0,1 рубля).