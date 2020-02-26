Как Беларусь торговала с заграницей

Товарооборот Беларуси со странами Евросоюза в 2019 году по сравнению 2018-м снизился на 9% до 15 млрд 660 млн долларов.

Как свидетельствуют данные Белстата, экспорт товаров в ЕС сократился на 17,5% до 8 млрд 396 млн долларов (увеличение в 2018-м по отношению к 2017 году составляло 29,8%), импорт вырос на 3,4% до 7 млрд 264 млн (+7,6%). Положительное сальдо внешней торговли товарами в 2019 году составило 1 млрд 132 млн долларов.

Из общего объема белорусского экспорта в 2019 году на долю стран ЕАЭС приходилось 44,2% (в 2018-м — 41,1%), России — 41,2% (38,3%), ЕС — 25,5% (30%), остальных стран — 30,3% (28,9%). Импорт из стран ЕАЭС составил 56,3% общего объема импорта (в 2018 году — 59,2%), из России — 55,9% (58,8%), ЕС — 18,5% (18,3%), остальных стран — 25,2% (22,5%).

В прошлом году зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций с 203 странами. Товары поставлялись на рынки 174 государств, импортировалась продукция из 186 стран.

Основными торговыми партнерами Беларуси являлись Россия (49,2% всего объема товарооборота), Украина (8,1%), Китай (6,2%), Германия (4,2%), Великобритания, Польша (по 3,6%), Литва (2%), Нидерланды (1,7%), Казахстан (1,4%), Италия, Турция, Бразилия и США (по 1,2%).

Товарооборот с Россией по итогам 2019 года составил 35 млрд 551,8 млн долларов, что на 0,2% меньше, чем за 2018 год, в том числе экспорт — 13 млрд 568,9 млн долларов США (+4,5%), импорт — 21 млрд 982,9 млн (-2,8%).

В Великобританию экспортировано товаров на 2 млрд 312,9 млн долларов (-24,6%), импортировано — на 288,3 млн (-8%). Товарооборот снизился на 23,1% до 2 млрд 601,2 млн долларов.

Объем товарооборота с Украиной составил 5 млрд 840,6 млн долларов (+6,9%), в том числе экспорт — 4 млрд 143,4 млн (+2%), импорт — 1 млрд 697,2 млн долларов (+21%).

В Нидерланды экспортировано товаров на 803,9 млн долларов (-43,6%), импортировано — на 419,9 млн (+31%). В целом товарооборот снизился на 29,9% до 1 млрд 223,8 млн долларов.

Товарооборот с Германией снизился на 7,1% до 3 млрд 31,2 млн долларов. Экспорт упал до 1 млрд 306,8 млн долларов (-10,2%), импорт — до 1 млрд 724,3 млн (-4,6%).

Объем экспорта в Литву снизился до 1 млрд 60,5 млн долларов (-8,3%), импорта — увеличился до 384,1 млн (+11,8%). В целом товарооборот снизился на 3,7% до 1 млрд 444,6 млн долларов.

В Китай экспортировано товаров на 675,5 млн долларов (+40,2%), импортировано из Китая — на 3 млрд 796,6 млн (+20,7%). Товарооборот составил 4 млрд 472,2 млн долларов (+23,3%).

Товарооборот с Польшей вырос на 3,6% до 2 млрд 621 млн долларов. Экспорт составил 1 млрд 291,6 млн долларов (-3,9%), импорт — 1 млрд 329,4 млн (+12%).

В Латвию экспорт составил 397,3 млн долларов (-18,1%), импорт — 90,1 млн (+4,2%), товарооборот — 487,4 млн (-14,7%).

Товарооборот с Италией снизился на 0,9% до 900,7 млн долларов. Экспорт составил 97,9 млн долларов (-20,9%), импорт — 802,8 млн (+2,2%).

Экспорт в США составил 194,2 млн долларов (-28,2%), импорт — 663 млн (+52,2%). В целом товарооборот вырос на 21,4% до 857,2 млн долларов.

Объем товарооборота с Францией составил 455,5 млн долларов (+14,4%), экспорт — 109,6 млн (+47,5%), импорт — 345,9 млн (+6,9%).

Экспорт в Турцию снизился до 141,1 млн долларов (-22,8%), импорт — до 759,2 млн (-5%). В целом товарооборот составил 900,3 млн долларов (-8,3%).

До 2017 года товарооборот Беларуси с ЕС сокращался на протяжении более чем трех лет. В 2016 году по сравнению с 2015-м он уменьшился на 22,3% до 11 млрд 175,7 млн долларов, в 2015 году снижение товарооборота составило 28,5% по сравнению с 2014-м. В 2017 году товарооборот вырос на 30%, в 2018-м — на 19,6% до 17 млрд 331,9 млн долларов.