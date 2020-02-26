«Бавария» жестко обошлась с «Челси». Видеобзор игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов
Завершились еще две встречи 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.
«Челси» перед своими болельщиками крупно уступил «Баварии» — 0:3.
В поединке «Наполи» — «Барселона» была зафиксирована ничья — 1:1.
Сегодня болельщики увидят еще два противостояния: «Реал» – «Манчестер Сити» и «Лион» – «Ювентус». Оба матча начнутся в 23:00 по минскому времени.
Напомним результаты матчей, сыгранных на прошлой неделе:
- «Боруссия» — ПСЖ — 2:1;
- «Атлетико» — «Ливерпуль» — 1:0;
- «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» — 0:1;
- «Аталанта» — «Валенсия» — 4:1.