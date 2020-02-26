«Бавария» жестко обошлась с «Челси». Видеобзор игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов

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Завершились еще две встречи 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020.

Фото из твиттера ФК «Баварии»

«Челси» перед своими болельщиками крупно уступил «Баварии» — 0:3.

 

В поединке «Наполи» — «Барселона» была зафиксирована ничья — 1:1.

Сегодня болельщики увидят еще два противостояния: «Реал» – «Манчестер Сити» и «Лион» – «Ювентус». Оба матча начнутся в 23:00 по минскому времени.

Напомним результаты матчей, сыгранных на прошлой неделе:

  • «Боруссия» — ПСЖ — 2:1;
  • «Атлетико» — «Ливерпуль» — 1:0;
  • «Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг» — 0:1;
  • «Аталанта» — «Валенсия» — 4:1.

 
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