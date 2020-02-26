Атмосферные фронты с Запада накрыли Беларусь
В среду, 26 февраля, погоду на территории республики сформируют атмосферные фронты, поступающие с западных европейских регионов.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На юго-востоке пройдут дожди. В других частях Беларуси осадки выпадут местами.
Утром в некоторых районах сгустится туман. Ветер юго-западный умеренный. Столбик термометра в середине дня в регионах страны покажет следующие значения:
- Брест +6..+8°C;
- Витебск +4..+6°C;
- Гомель +6..+8°C;
- Гродно +5..+7°C;
- Могилев +5..+7°C;
- Минск +5..+7°C.