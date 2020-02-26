Атмосферные фронты с Запада накрыли Беларусь

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В среду, 26 февраля, погоду на территории республики сформируют атмосферные фронты, поступающие с западных европейских регионов.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На юго-востоке пройдут дожди. В других частях Беларуси осадки выпадут местами.

Утром в некоторых районах сгустится туман. Ветер юго-западный умеренный. Столбик термометра в середине дня в регионах страны покажет следующие значения:

  • Брест +6..+8°C;
  • Витебск +4..+6°C;
  • Гомель +6..+8°C;
  • Гродно +5..+7°C;
  • Могилев +5..+7°C;
  • Минск +5..+7°C.
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Тэги: погода

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