Атмосферные фронты с Запада накрыли Беларусь

В среду, 26 февраля, погоду на территории республики сформируют атмосферные фронты, поступающие с западных европейских регионов.

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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. На юго-востоке пройдут дожди. В других частях Беларуси осадки выпадут местами.

Утром в некоторых районах сгустится туман. Ветер юго-западный умеренный. Столбик термометра в середине дня в регионах страны покажет следующие значения: