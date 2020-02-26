Минское «Динамо» в КХЛ переписывает антирекорды

Два антирекорда установило минское «Динамо» 25 февраля по итогам предпоследнего матча в Континентальной хоккейной лиге.

Фото ХК «Динамо-Минск»

Команда впервые финишировала последней в лиге и пропустила наибольшее количество шайб среди всех участников за все годы ее существования (с 2008-го).

Во вторник белорусский клуб потерпел шестое поражение подряд, проиграв дома ярославскому «Локомотиву» со счетом 3:5. После 61 встречи у «Динамо» 37 очков, и оно не сможет догнать динамовцев Риги, которые занимают предпоследнее место в Западной конференции с 41 очком.

Команда Крэйга Вудкрофта пропустила 229 шайб. Прежний антирекорд принадлежал подмосковному «Витязю» — 225 шайб (в 56 матчах, сезон-2008/09).

По окончании встречи представитель пресс-службы «Динамо» настоятельно попросил журналистов задавать на пресс-конференции вопросы «конкретно по игре».

«Это был не совсем обычный матч. Одна команда играла с минимумом энергозатрат, потому что у нее впереди плей-офф и она хочет сэкономить силы, а другая играла с таким же минимумом энергии, потому что уже конец сезона. У нас должно было быть больше энергии, но мы проигрывали в движении, выглядели не так эффективно, как хотелось бы, играли где-то «плоско». У нас много молодых, неопытных хоккеистов, и мы не должны позволять себе играть вполсилы. Мы разочарованы результатом», — сказал Вудкрофт.

На просьбу журналистов объяснить, почему тренеру не удалось настроить команду на игру, последовал ответ: «Мы можем иметь преимущество над соперником, только когда играем единым коллективом. Сегодня этого не было видно. Почему так произошло, я не знаю. У нас нет никаких оправданий, но ответа на этот вопрос нет».

Заключительный матч команда Вудкрофта проведет 27 февраля на своей площадке против московского «Динамо», которым руководит бывший тренер белорусской сборной Владимир Крикунов. «Я обязательно найду слова для предыигровой установки, чтобы зарядить ребят на борьбу, чтобы каждый из них вышел на лед с горящими глазами», — пообещал канадец.