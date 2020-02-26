Под Минском строитель разбился, упав с балкона пятого этажа

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Очередная гибель на производстве зафиксирована в Беларуси. На этот раз на карте подобных ЧП отмечен Минский район.

Фото Следственного комитета

На ферме в Кореличах погиб слесарь

Как сообщили в Следственном комитете, трагедия произошла 24 февраля на территории строящегося жилого комплекса: «при выполнении строительных работ с балкона пятого этажа упал рабочий».

Травмы, полученные при падении, оказались для 40-летнего жителя Молодечно смертельными.

СК открыл уголовное производства по факту ЧП по ч. 2 ст. 306 УК (Нарушение правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека).

В середине января сообщалось, что 54-летний рабочий одного из пинских строительных предприятий погиб, сорвавшись с крыши государственного колледжа искусств, где выполнял кровельные работы.
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Тэги: гибель на производстве Город: Минск

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