«Беларуси грозит такая же оккупация, как на Донбассе — угроза со стороны России довольно мощная»

Еще один высокопоставленный украинский чиновник предупредил власти Беларуси о возможной оккупации со стороны России.

В интервью radio.nv.ua , секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Беларуси грозит «такая же оккупация, которая произошла с частями Донецкой и Луганской областей».

По его мнению, «эта угроза со стороны Российской Федерации довольно мощная».

Он предупредил, что если Минск в настоящее время не сможет решить эту проблему дипломатическим путем, «я не исключаю, что там также может быть вторжение».

Ранее министр иностранных дел нашей южной соседки Вадим Пристайко в интервью чешскому журналу Respekt напомнил, как несколько лет назад говорил нескольким белорусским журналистам, что, если Беларусь хочет остаться независимым государством, то ее «ждет такая же война, такие же проблемы и такие же страдания, через которые сейчас проходим мы, они мне не поверили. Возможно, сейчас они бы уже меньше сомневались».

Глава МИД утверждает, что Александру Лукашенко «несколько раз говорили, что белорусские солдаты будут воевать»: «Наш же совет звучит так: если на вас нападет Россия, у вас есть две возможности. С помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными — и проиграть. Или же сразу начать воевать».