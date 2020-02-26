Минчанину грозит расстрел за изнасилование и убийство 19-летней девушки

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21-летнему жителю столицы грозит смертная казнь за преступления, совершенные в августе прошлого года.

Как сообщили в Следственном комитете, молодой человек, будучи пьяным, жестоко избил 19-летнюю знакомую, которая скончалась.


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В ходе расследования дела следователи установили, что «за несколько недель до случившегося девушку с обвиняемым познакомил их общий друг. Потерпевшая приехала в столицу на учебу, и, чтобы не снимать квартиру, обвиняемый в качестве помощи предложил пожить у него без каких-либо обязательств».

Следствие пришло к выводу, что «мотивом убийства стало желание молодого человека скрыть совершенное изнасилование», так как после произошедшего он «испугался, что потерпевшая обратится в милицию».

В СК также сообщили, что на допросах задержанный давал противоречивые показания. Он заявлял, что «лишил жизни девушку из-за его долговых обязательств».

Молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 166 (Изнасилование), п. 6, 8 ч. 2 ст. 139 (Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление) УК.
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Тэги: убийство изнасилование смертная казнь Город: Минск

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