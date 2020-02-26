Промпредприятия погрязли в долгах и не могут вылезти из кредитной «ямы»

Просроченная задолженность промышленных предприятий по кредитам и займам на 1 января составила 2 млрд 28,6 млн рублей (более 962,1 млн долларов по курсу Нацбанка на начало года).

Как сообщили в Национальном статистическом комитете, за минувший год задолженность выросла на 43,7% (за декабрь — на 10,5%).

В целом задолженность по кредитам и займам на 1 января 2020 года составила 43 млрд 799,3 млн рублей — на 3% больше, чем на 1 января 2019 года, и на 2,7% больше по сравнению с 1 декабря.

Просроченная кредиторская задолженность за 2019 год уменьшилась на 7,7% до 3 млрд 350,6 млн рублей, в декабре — снизилась на 3,7%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность в 2019 году выросла на 28,1% до 798,4 млн рублей, за декабрь — снизилась на 3,5%.

В целом внешняя кредиторская задолженность за минувший год сократилась на 6,3% (до 5 млрд 372,6 млн рублей), за декабрь ее снижение составило 1%.

Кредиторская задолженность на 1 января 2020 года составила 21 млрд 295 млн рублей, или на 3,5% больше, чем на 1 января 2019 года, и на 0,3% больше по сравнению с показателем на 1 декабря.

Просроченная дебиторская задолженность снизилась за минувший год на 2,1% и на 1 января 2020 года составила 4 млрд 491 млн рублей (за декабрь зафиксировано снижение на 3,6%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за прошлый год снизилась на 1,8% и составила на 1 января 2020 года 632,3 млн рублей. За декабрь она уменьшилась на 5,2%.

В целом внешняя дебиторская задолженность выросла на 2,3% до 5 млрд 298 млн рублей, за декабрь — снизилась на 2,1%.

Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года составила 20 млрд 879,9 млн рублей, или на 6,7% больше, чем на 1 января 2019 года, и на 0,2% меньше по сравнению с показателем на 1 декабря.