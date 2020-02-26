Минск вновь принимает встречу рабочих подгрупп по юго-востоку Украины

В Минске 26 февраля началась встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщает в «Твиттере» белорусский МИД.

Фото с сайта мegapolis-real.by

Встреча традиционно проходит в закрытом для СМИ режиме.

Предыдущее заседание подгрупп и ТКГ состоялось 12 февраля. По его итогам спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау заявила журналистам, что стороны переговоров выражают приверженность минским соглашениям, но для решения конфликта все еще требуются усилия и политическая воля сторон.

Подгруппа по безопасности обсуждала, в частности, дополнительные участки для разведения сил вдоль линии соприкосновения. Гуманитарная подгруппа наряду с обменом удерживаемыми обсудила вопрос поиска пропавших без вести. Кроме того, рассмотрена возможность открытия новых пунктов пересечения через линию соприкосновения.

Экономическая подгруппа обсудила вопросы выплаты пенсий и водоснабжения в ОРДО и ОРЛО, а политическая подгруппа — особый статус регионов и имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.