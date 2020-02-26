Бывший «серый кардинал» Кремля предложил обнулить президентские сроки Путина

По мнению бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова, который в российских политических кругах считался «серым кардиналом», с принятием поправок в Основной закон страны, можно обнулить все президентские сроки Владимира Путина.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

По его словам, «с новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства. На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства», пишет РБК со ссылкой на «Актуальные комментарии».

Сурков подчеркнул, что если Кремль не пойдет на это, то «сильно погрешит против юридической чистоты».

Свое мнение он аргументировал тем, что в России уже «естественным образом» сложилась «гиперпрезидентская» форма правления, которая органична для политики страны.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Суркова мнением лишь одного из граждан страны, «пусть очень авторитетного и компетентного».