Трое из шести белорусов преодолели квалификацию суперспринта на чемпионате Европы по биатлону
26 февраля стартовала соревновательная программ чемпионата Европы по биатлону, который принимает спорткомплекс «Раубичи» под Минском.
Первыми на трассу вышли мужчины в квалификации суперспринта. В гонке приняли участие 120 биатлонистов, в финал попали первые тридцать.
В их числе оказались и три представителя сборной Беларуси: Антон Смольский — 1-е место, Виктор Кривко — 3-е место и Сергей Бочарников — 17-е.
В финал не отобрались Никита Лобастов — 48-е место, Роман Елётнов — 58-е и Максим Воробей — 61-е.
Финал мужского суперспринта состоится сегодня в 17:30. А в 15:00 начнется квалификация женского суперспринта.