Трое из шести белорусов преодолели квалификацию суперспринта на чемпионате Европы по биатлону

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26 февраля стартовала соревновательная программ чемпионата Европы по биатлону, который принимает спорткомплекс «Раубичи» под Минском.

Первыми на трассу вышли мужчины в квалификации суперспринта. В гонке приняли участие 120 биатлонистов, в финал попали первые тридцать.

В их числе оказались и три представителя сборной Беларуси: Антон Смольский — 1-е место, Виктор Кривко — 3-е место и Сергей Бочарников — 17-е.

В финал не отобрались Никита Лобастов — 48-е место, Роман Елётнов — 58-е и Максим Воробей — 61-е.

Финал мужского суперспринта состоится сегодня в 17:30. А в 15:00 начнется квалификация женского суперспринта.
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Тэги: биатлон Персона: Антон Смольский Виктор Кривко Сергей Бочарников Никита Лобастов Роман Елётнов Максим Воробей

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