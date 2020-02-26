В минском аэропорту задержали двух иранцев с поддельными паспортами Багамских островов

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Два гражданина с поддельными паспортами Багамских островов были задержаны 25 февраля в Национальном аэропорту «Минск» при следовании транзитом по маршруту Баку — Минск — Стокгольм.

Фото gpk.gov.by

Нарушителями оказались граждане Ирана 1987 и 1989 гг.р. Иностранцы переданы сотрудникам милиции и помещены в изолятор временного содержания.

В отношении граждан Ирана начат административный процесс за нарушение правил пребывания, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
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Тэги: поддельный паспорт нарушители границы Город: Минск