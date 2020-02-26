Историку Соколову, расчленившему аспирантку, предъявлено новое обвинение

Историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки, предъявлено новое обвинение в незаконном хранении оружия.

Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на адвоката, «подследственный «добровольно выдал следствию нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны к нему. Хотя вполне логично, с точки зрения холодного расчета, было его скрыть».

Ранее Naviny.by сообщали, что Октябрьский районный суд Петербурга арестовал доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении молодой девушки, с которой он сожительствовал.

Во время обыска дома у профессора следователи обнаружили женское тело без рук и ног, а также отрезанную голову. Окровавленная пила находилась рядом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как Олега Соколова с двумя женскими руками в рюкзаке достали из воды возле набережной реки Мойки.