Историку Соколову, расчленившему аспирантку, предъявлено новое обвинение
Историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки, предъявлено новое обвинение в незаконном хранении оружия.
Как сообщает
Ранее Naviny.by сообщали, что Октябрьский районный суд Петербурга арестовал доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении молодой девушки, с которой он сожительствовал.
Во время обыска дома у профессора следователи обнаружили женское тело без рук и ног, а также отрезанную голову. Окровавленная пила находилась рядом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как Олега Соколова с двумя женскими руками в рюкзаке достали из воды возле набережной реки Мойки.