Четыре белоруски пробились в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону

/ Спорт
Просмотров: 325

В финале женского суперспринта на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах, примут участие четыре представительницы сборной Беларуси.

Для выхода в финал было необходимо по итогам квалификации попасть в первую тридцатку. Эту задачу решили Динара Алимбекова — 1-е место, Ирина Кривко — 15-е, Анна Сола — 19-е и Аделина Сабитова — 28-е.

Не пробились в финал сестры Кручинкины: Ирина с четырьмя штрафными кругами стала 49-й, а Елена — 59-й с пятью.

Всего в гонке приняли участие 102 биатлонистки.

Финал в женском суперспринте состоится сегодня в 18:00. А за полчаса до этого пройдет финал мужского суперспринта, где Беларусь будет представлена тремя спортсменами.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: биатлон Персона: Динара Алимбекова Ирина Кривко Анна Сола Аделина Сабитова Ирина Кручинкина Елена Кручинкина Город: Раубичи

Другие материалы на эту тему:

Дарья Домрачева. Звезда в шаговой доступности

Дарья Домрачева. Звезда в шаговой доступности

Первый старт чемпионата Европы по биатлону. Белорусы в пролете

Первый старт чемпионата Европы по биатлону. Белорусы в пролете

Дарья Домрачева и Надежда Скардино официально зачислены в легенды биатлона

Дарья Домрачева и Надежда Скардино официально зачислены в легенды биатлона

Белорусская федерация биатлона хотела пойти по скользкому пути БАТЭ

Белорусская федерация биатлона хотела пойти по скользкому пути БАТЭ