Четыре белоруски пробились в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону

В финале женского суперспринта на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах, примут участие четыре представительницы сборной Беларуси.

Для выхода в финал было необходимо по итогам квалификации попасть в первую тридцатку. Эту задачу решили Динара Алимбекова — 1-е место, Ирина Кривко — 15-е, Анна Сола — 19-е и Аделина Сабитова — 28-е.

Не пробились в финал сестры Кручинкины: Ирина с четырьмя штрафными кругами стала 49-й, а Елена — 59-й с пятью.

Всего в гонке приняли участие 102 биатлонистки.

Финал в женском суперспринте состоится сегодня в 18:00. А за полчаса до этого пройдет финал мужского суперспринта, где Беларусь будет представлена тремя спортсменами.