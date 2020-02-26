Из автомобиля столбцовского бизнесмена украли 50 тысяч долларов

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Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 40-летнего жителя Фаниполя.

Сыщики выяснили, что 40-летний владелец автомобиля приехал домой из Минска и припарковал машину во дворе. В салоне остались лежать около 70 тысяч долларов: большая часть в пакете и около 20 тысяч в сумке.

В пресс-службе МВД уточнили, что иномарка оборудована системой бесключевого доступа, что предполагает автоматическое открытие и закрытие центрального замка при сближении или отдалении самого ключа. Видимо, устройство не сработало, и машина осталась незапертой. Этим воспользовался подозреваемый. Найденный пакет с валютой он забрал, сумка с меньшей суммой осталось нетронутой.

Предполагаемого злоумышленника задержали утром по месту жительства.
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Тэги: пистолет балаклава кража Город: Столбцы

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