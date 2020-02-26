Французский электропоп-музыкант Жюльен Гранель даст концерт в «Друзьях»
9 марта в минском ресторане-пивоварне «Друзья» состоится концерт французского музыканта Жюльена Гранеля. Концерт пройдет в рамках Дней франкофонии в Беларуси.
У 23-летнего Гранеля классическое музыкальное образование. Его собственный стиль близок к электропопу, но все же его сложно однозначно отнести к конкретному музыкальному направлению. В своем творчестве Жюльен использует элементы из самых разных стилей.
Помимо музыки молодой человек увлекается танцем, модой и современными визуальными искусствами видео. У Жюльена есть
В этом году музыкант намерен выпустить новый альбом, выходу которого предшествовал сингл «Поверженный».
Концерт Жюльена Гранеля в «Друзьях» начнется в 19:00. Вход свободный.