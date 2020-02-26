Французский электропоп-музыкант Жюльен Гранель даст концерт в «Друзьях»

9 марта в минском ресторане-пивоварне «Друзья» состоится концерт французского музыканта Жюльена Гранеля. Концерт пройдет в рамках Дней франкофонии в Беларуси.

У 23-летнего Гранеля классическое музыкальное образование. Его собственный стиль близок к электропопу, но все же его сложно однозначно отнести к конкретному музыкальному направлению. В своем творчестве Жюльен использует элементы из самых разных стилей.

Помимо музыки молодой человек увлекается танцем, модой и современными визуальными искусствами видео. У Жюльена есть youtube-канал , где он выкладывает свои маленькие видео в формате «Фристайл Поп».

В этом году музыкант намерен выпустить новый альбом, выходу которого предшествовал сингл «Поверженный».

Концерт Жюльена Гранеля в «Друзьях» начнется в 19:00. Вход свободный.